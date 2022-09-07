«В неадекватном состоянии»: постаревший Титомир сорвал съемку и пустился вприсядку перед камерой  

Сильно исхудавший и постаревший Богдан Титомир стал участником YouTube-шоу «Поясни За», сорвав съемки.

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В конце программы его и второго героя шоу, фитнес-тренера Елену Санжаровскую, попросили поделиться впечатлениями от съемок и друг от друга. Это происходит в каждом выпуске и является традиционным завершением программы.

Однако Богдан Титомир неожиданно подскочил и стал резко отцеплять от себя микрофон, напугав операторов. Ведь стоит такая аппаратура дорого.