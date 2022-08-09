«В нашу породу»: на кого похожа внучка, рассудила Роза Сябитова

Роза Сябитова впервые стала бабушкой месяц назад. Ведущая призналась, что была рада тому факту, что у ее дочки Ксении родилась именно девочка. А вот зять Максим немного приуныл — он, как и многие мужчины, мечтает о наследнике.

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Ксения назвала дочь по-христиански Мирославой, однако у нее также есть и второе имя — мусульманское, которое дали ей при специальном обряде. Оно тайное, называть его родственники отказались.

По словам Розы Сябитовой, малышка — копия ее дочери в младенчестве, вот только уши взяла от папы.

«Сейчас у нее голубые глаза, как у всех младенцев. Но я думаю, пойдет в нашу породу, она доминирует, и будут карие глаза. У меня зеленые, у Максима — зеленые, а вот папа Ксении кареглазый был. Нисколько не удивлюсь, если Мира будет у нас брюнеткой. Она действительно маленькая принцесса, утонченная девочка», — поведала Роза Сябитова.

Источник: tnzvezdy.ru.