В начале отношений с Меган Маркл принц Гарри подвергался шантажу

Роман британского принца Гарри и актрисы из США Меган Маркл начался в 2016 году. И, как уверяет королевский обозреватель Валентайн Лоу, в самом начале этих отношений Меган была просто невыносима.
Как выяснилось, американка требовала, чтобы Гарри официально объявил ее своей девушкой, в противном случае она обещала его бросить. Младший сын нынешнего короля Карла III запаниковал и, позвонив секретарю по связям с общественностью Кенсингтонского дворца Кнауфу, попросил его опубликовать заявление.
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Лоу также утверждает, что Меган периодически доводила до слез сотрудников дворца, утверждая, что они плохо выполняют свои обязанности, а также требовала оплаты за выходы в свет вместе с Гарри.
«Не могу поверить, что мне за это не платят», — сказала она однажды, прогуливаясь по Фиджи.
Согласно изданию Daily Mail, если бы люди, сталкивающиеся с Меган в тот период, должны были описать ее двумя словами, то это были бы слова «нарциссический социопат».