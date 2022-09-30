В начале отношений с Меган Маркл принц Гарри подвергался шантажу

Роман британского принца Гарри и актрисы из США Меган Маркл начался в 2016 году. И, как уверяет королевский обозреватель Валентайн Лоу, в самом начале этих отношений Меган была просто невыносима.

Как выяснилось, американка требовала, чтобы Гарри официально объявил ее своей девушкой, в противном случае она обещала его бросить. Младший сын нынешнего короля Карла III запаниковал и, позвонив секретарю по связям с общественностью Кенсингтонского дворца Кнауфу, попросил его опубликовать заявление.

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