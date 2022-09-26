В Москве появится улица имени Владимира Жириновского

В столице России появится улица имени Владимира Жириновского, сообщают в партии ЛДПР.

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Именем умершего лидера либерально-демократической партии будут именовать улицу возле дома, где прожил много лет Жириновский.

«Здесь его часто видели, и многие соседи хорошо знали, поблизости была 814-я школа, где расположен родной избирательный участок основателя ЛДПР. Мы приветствуем и сердечно рады тому, что заслуги великого человека получают такое высокое признание», — написали в Telegram-канале партии.