В Москве появится улица имени Владимира Жириновского

В ЛДПР сообщили, что она будет недалеко от дома умершего лидера партии.
Владимир Жириновский.

Владимир Жириновский. Фото: Global Look Press

В столице России появится улица имени Владимира Жириновского, сообщают в партии ЛДПР.

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Именем умершего лидера либерально-демократической партии будут именовать улицу возле дома, где прожил много лет Жириновский.

«Здесь его часто видели, и многие соседи хорошо знали, поблизости была 814-я школа, где расположен родной избирательный участок основателя ЛДПР. Мы приветствуем и сердечно рады тому, что заслуги великого человека получают такое высокое признание», — написали в Telegram-канале партии.

 

Напомним, Владимир Жириновский умер в апреле этого года на 76-м году жизни после тяжелой болезни. Похоронен политический деятель на Новодевичьем кладбище в Москве.

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