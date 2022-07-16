В Москве организовали фейк-кастинг на шоу «Холостяк»

Несколько дней назад некие молодые люди раздавали листовки на Арбате, приглашая девушек на кастинг в популярный проект. В итоге в назначенный день с паспортами к «Медведково» приехали сразу 60 красавиц. Там их ждал уже микроавтобус.

К счастью, о фейковым кастинге вовремя узнали в полиции. В итоге организаторов задержали. Куда они на самом деле хотели увезти девушек сейчас выясняет полиция, сообщает телеграм-канал Baza.

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Напомним, что шоу «Холостяк» выходит на канале ТНТ. Премьера проекта состоялась в марте 2013 года.