В Москве обокрали известную 80-летнюю актрису

В среду, 28 сентября, в Москве неизвестные обокрали квартиру известной актрисы Валентины Марковой. Артистка живет в столице на улице Красная Пресня.

Грабители унесли паспорт актрисы и ее пенсионное удостоверение. Другие подробности пока не приводятся. В том числе непонятно, как чувствует себя сейчас пострадавшая.

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Маркова сыграла в таких фильмах, как «Баллада о солдате», «Карьера Димы Горина», «Третий тайм» и в некоторых эпизодах телевизионного шоу «Следствие ведут знатоки».