«В морг — значит, в морг»: Красовский озвучил главную причину смерти Елизаветы II

Журналист Антон Красовский в «Телеграме» озвучил свою версию, почему умерла королева Великобритании Елизавета II.
«В реальности королева просто не вынесла отсоединения Латвийской церкви от Московского патриархата. В реальности писать про Елизавету не больно. И не горько. В морг — значит, в морг».
Кроме того, Антон Красовский осудил москвичей, которые несут цветы к посольству Великобритании в Москве. Он считает, что кое-кому некуда деньги девать.
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Напомним, что Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. В Великобритании в связи с этим событием объявлен десятидневный траур.