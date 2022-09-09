«В морг — значит, в морг»: Красовский озвучил главную причину смерти Елизаветы II

Кроме того, Антон Красовский осудил москвичей, которые несут цветы к посольству Великобритании в Москве. Он считает, что кое-кому некуда деньги девать.

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Напомним, что Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. В Великобритании в связи с этим событием объявлен десятидневный траур.