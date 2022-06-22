В молодежном стиле: Муцениеце в сиреневом платье оверсайз и кедах предстала на красной дорожке

Агата Муцениеце в этом году отметила свое 33-летие. Она в юности работала моделью, а потом построила успешную карьеру в кино. Зрители ее знают благодаря картинам «Закрытая школа» и «Тобол».
А недавно она вернулась со съемок второй части комедии «Честный развод». Примечательно, что уже два года артистка не говорит о личной жизни. После развода с Павлом Прилучным ей было сложно снова открыться мужчинам.
Теперь Агата чаще веселиться с друзьями и выходит в свет. Пока дети отдыхают на море с Прилучным, она каждый вечер находит себе занятие.
21 июня актриса отправилась в один из столичных кинотеатров, где увидела премьеру фильма «Дикая». Для такого случая она облачилась в струящееся сиреневое платье оверсайз и белые кеды.
Муцениеце предпочла одеться в молодежном стиле. Она скрыла фигуру, сделав акцент на щиколотках.
Примечательно, что на красной дорожке также появился Александр Робак и другие известные персоны. Многие осыпали комплиментами Агату. Она не часто носит платья, поэтому многие были удивлены и восхищены тем, как выглядит актриса.
«Ну выглядит просто роскошно», «Красотка такая», «Обожаю эту девушку», «Ну просто слов нет», «Какая летняя дива», «А вам очень идет», «Выглядишь изумительно», «Как тебе идет этот цвет», «Словно подросток», «Платье скрыло вашу красоту», — стали писать подписчики.