В молодежном стиле: Муцениеце в сиреневом платье оверсайз и кедах предстала на красной дорожке

Агата Муцениеце в этом году отметила свое 33-летие. Она в юности работала моделью, а потом построила успешную карьеру в кино. Зрители ее знают благодаря картинам «Закрытая школа» и «Тобол».

А недавно она вернулась со съемок второй части комедии «Честный развод». Примечательно, что уже два года артистка не говорит о личной жизни. После развода с Павлом Прилучным ей было сложно снова открыться мужчинам.