«В моей жизни период наслаждения»: экс-«татушка» Волкова сексуально прогнулась в кружевном топе (фото)

Экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова опубликовала в личном блоге пикантное фото.
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В кадре звезда сцены предстает в черном кружевном топе с глубоким вырезом на груди. Знаменитость сексуально прогнулась, приоткрыв рот.
«Сейчас в моей жизни период спокойствия, наслаждения, бесконечной любви ко всему что меня окружает и что приходит нового в мою жизнь», — уточнила в описании поп-дива.
Юлия Волкова. Фото: соцсети
Уверенный взгляд, яркий дерзкий макияж и соблазнительные линии декольте свели с ума ее поклонников.
«Такое ощущение, что вы молодеете»; «Наша красотка», — прокомментировали фолловеры.
Ранее Юлия Волкова решила баллотироваться в депутаты, правда, яркий внешний вид подвел артистку.