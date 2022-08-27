«В моей жизни период наслаждения»: экс-«татушка» Волкова сексуально прогнулась в кружевном топе (фото)

Экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова опубликовала в личном блоге пикантное фото.

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В кадре звезда сцены предстает в черном кружевном топе с глубоким вырезом на груди. Знаменитость сексуально прогнулась, приоткрыв рот.