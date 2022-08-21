«В моей ситуации рожать было глупо»: Майя Донцова из «Дома-2» раскрыла причину развода с Алексеем Купиным

Бывшие участники «Дома-2» Алексей Купин и Майя Донцова объявили в Сети о своем решении разойтись.

Поклонники пары, разочарованные этим заявлением, начали строить предположения по поводу причин разрыва. Одна из версий - отсутствие у Майи и Алексея детей.

Подписчики считают, что Купин хотел наследников, а Донцова за три года не смогла забеременеть.

Майя Донцова была вынуждена сделать заявление, чтобы объяснить, как все обстоит на самом деле.