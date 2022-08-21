«В моей ситуации рожать было глупо»: Майя Донцова из «Дома-2» раскрыла причину развода с Алексеем Купиным

Бывшие участники «Дома-2» Алексей Купин и Майя Донцова объявили в Сети о своем решении разойтись.
Поклонники пары, разочарованные этим заявлением, начали строить предположения по поводу причин разрыва. Одна из версий - отсутствие у Майи и Алексея детей.
Подписчики считают, что Купин хотел наследников, а Донцова за три года не смогла забеременеть.
Майя Донцова была вынуждена сделать заявление, чтобы объяснить, как все обстоит на самом деле.
«Я хотела, - призналась Майя Донцова. - Леша сомневался в чувствах и не хотел усложнять ситуацию детьми. Итог – мы разводимся не из-за отсутствия детей, а из-за того, что чувства уже не те. И нам реально лучше отдельно. Все врачи говорили: «Рожай, все супер». Но в ситуации «я люблю тебя как родного человека, а не женщину» рожать глупо. Дети не спасают брак».
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Напомним, Леша Купин и Майя Донцова поженились после трех лет отношений. Их свадьба состоялась на проекте 19 августа 2019 года.