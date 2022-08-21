«В моей ситуации рожать было глупо»: Майя Донцова из «Дома-2» раскрыла причину развода с Алексеем Купиным

Экс-участники проекта Майя Донцова и Леша Купин расстаются после трех лет официального брака.
Алексей Купин и Майя Донцова

Алексей Купин и Майя Донцова. Фото: соцсети

Бывшие участники «Дома-2» Алексей Купин и Майя Донцова объявили в Сети о своем решении разойтись.

Поклонники пары, разочарованные этим заявлением, начали строить предположения по поводу причин разрыва. Одна из версий - отсутствие у  Майи и Алексея детей.

Подписчики считают, что Купин хотел наследников, а Донцова за три года не смогла забеременеть.

Майя Донцова была вынуждена сделать заявление, чтобы объяснить, как все обстоит на самом деле.

 

«Я хотела, - призналась Майя Донцова. - Леша сомневался в чувствах и не хотел усложнять ситуацию детьми. Итог – мы разводимся не из-за отсутствия детей, а из-за того, что чувства уже не те. И нам реально лучше отдельно. Все врачи говорили: «Рожай, все супер». Но в ситуации «я люблю тебя как родного человека, а не женщину» рожать глупо. Дети не спасают брак».

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, Леша Купин и Майя Донцова поженились после трех лет отношений. Их свадьба состоялась на проекте 19 августа 2019 года.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  