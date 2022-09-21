«В моей семье несколько человек»: Галич сообщила, что ее близкие попадают под мобилизацию

Ида Галич заверила, что никуда не планирует сбегать из Москвы.
Ида Галич

Ида Галич. Фото: Global Look Press

Блогер и ведущая Ида Галич ответила на вопросы своих поклонников, которыми завалили звезду после известий о частичной мобилизации в России.

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Она заверила, что никуда в этой ситуации не планирует сбегать из страны, сейчас конкретно она находится в Москве.

«В моей семье несколько человек, подходящих под критерии первой волны. Из советов. Я не подключаюсь ко всеобщей волне паники коллективного разума. Не листаю ленту, не смакую Telegram-каналы, не делаю репостов. Не доверяю непроверенной информации», — написала Ида Галич в соцсетях.

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