«В моей семье несколько человек»: Галич сообщила, что ее близкие попадают под мобилизацию

Она заверила, что никуда в этой ситуации не планирует сбегать из страны, сейчас конкретно она находится в Москве.

«В моей семье несколько человек, подходящих под критерии первой волны. Из советов. Я не подключаюсь ко всеобщей волне паники коллективного разума. Не листаю ленту, не смакую Telegram-каналы, не делаю репостов. Не доверяю непроверенной информации», — написала Ида Галич в соцсетях.