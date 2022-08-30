«В моей голове все в порядке»: Поргина отреагировала на заявление вернувшейся Пугачевой

Алла Пугачева с марта отсутствовала в России, но на днях вернулась и заявила, что приехала, чтобы «навести порядок» в голове своей и у россиян. На это заявление ответила вдова Николая Караченцова Людмила Поргина.

«В моей голове все и так в порядке. Я на своей родине. Мой папа был в концлагере, мама падала от голода в Москве. Я, как поет певец Шаман, — русская и буду стоять на этой земле впредь. Вот и все», - процитировал актрису сайт PROЗвезд.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Поразмышляла Поргина и о том, что именно подразумевает Пугачева под порядком в голове: «Может, она что-то поняла там, будучи за рубежом». При этом, вдова Караченцова добавила, что Пугачева – великая певица, и рада ее приезду.