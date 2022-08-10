В модной косынке: пополневшая Кудрявцева в платье не скрыла изменения в фигуре на отдыхе

Лера Кудрявцева уже больше 30 лет работает на телевидении. Она не скрывает, что в свое время была танцором в коллективах у звезд и даже бэк-вокалисткой, но потом у нее получилось построить карьеру телеведущей.

Зрители часто видят ее на «Новой волне» и «Песне года». Свободное время она всегда посвящает семье.