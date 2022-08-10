В модной косынке: пополневшая Кудрявцева в платье не скрыла изменения в фигуре на отдыхе

Лера Кудрявцева уже больше 30 лет работает на телевидении. Она не скрывает, что в свое время была танцором в коллективах у звезд и даже бэк-вокалисткой, но потом у нее получилось построить карьеру телеведущей.
Зрители часто видят ее на «Новой волне» и «Песне года». Свободное время она всегда посвящает семье.
Уже почти 10 лет Лера состоит в браке с Игорем Макаровым. Он моложе ее на 16 лет, но телеведущая заверяла, что у них идиллия. Пара растит дочку Марию, которой накануне исполнилось четыре года.
Примечательно, что телеведущая уехала отдыхать в Болгарию и там отметила день рождения наследницы, но без мужа.
Появились слухи, что Кудрявцева разводится с Макаровым, который потерял работу не так давно. Она также признавалась, что страсть между ними пропала.
На этот раз телеведущая поделилась видео, на котором покрасовалась в платье в спортивном стиле и косынке. Она подчеркнула свой загар. Однако наряд не скрыл изменения в ее фигуре, которые заметили фанаты.
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Многие поклонники решили, что Лера поправилась. На отдыхе 51-летняя блондинка некоторое время почти не покидала номер в отеле. Также она публиковала фото в купальнике, на которых демонстрировала только верх, пряча формы ниже декольте.
«Ой, животик», «Лера, какой роскошный загар», «Набрали вес, но вам так хорошо», «Косынки — моя любовь», «Смотритесь ярко! И фигурка классная», «Покушать любите, но наряд мне нравится!», «Лера, какая шоколадная», — стали писать подписчики.