В модном тренче и панамке Burberry: Бородина запечатлела дочку Омарова на шопинге накануне 1 сентября

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она смогла прославиться на всю страну. Ведущая «Дома-2» постоянно путешествует, покупает квартиры и хвастается роскошными нарядами.
Она признается, что всего добилась сама. А в прошлом году звезда рассталась с Курбаном Омаровым. После этого она стала чаще выходить в свет и веселиться с подругами.
Этим летом Бородина много путешествовала. Однако потом она вернулась в Москву. Телеведущая успевает ездить на съемки, посещает рестораны, а накануне ее даже заметили в компании таинственного бойфренда. Однако накануне начала учебного года Ксения уделяет время дочкам. Она уже купила им школьную форму.
На этот раз телеведущая перед работой снова устроила шопинг. Она позволила наследницам выбрать себе наряд. Теона была в платье с принтом и песочном тренче, который не теряет актуальность уже несколько лет. Маруся также принесла ей панамку в клетку Burberry. Бородина оценила наряд, но посоветовала отказаться от головного убора.
«Маруся сказала, что так на рыбалку можно. Мне не нравится эта дурацкая шляпа. Все, и можно с тобой на дело идти, да?» — сказала звезда.
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Примечательно, что на этот раз Ксения взяла дочек на съемочную площадку «Дома-2». Там они провели несколько часов. Потом телеведущая отправилась в гости к подруге. Поклонники похвалили ее за то, что та не оставляет детей без внимания. Многие также пришли в восторг от обновок Теоны, которая в этом году пойдет в подготовительный класс.