В модном тренче и панамке Burberry: Бородина запечатлела дочку Омарова на шопинге накануне 1 сентября

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она смогла прославиться на всю страну. Ведущая «Дома-2» постоянно путешествует, покупает квартиры и хвастается роскошными нарядами.

Она признается, что всего добилась сама. А в прошлом году звезда рассталась с Курбаном Омаровым. После этого она стала чаще выходить в свет и веселиться с подругами.