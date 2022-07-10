В Минобрнауки не видят преград для учебы российских студентов за рубежом

Несмотря на политическую обстановку, летом 2022 года у молодых людей из РФ нет преград при обучении или поиске работы за границей. Так считают отечественные чиновники.

«Наши выпускники работают и в России, и за рубежом, в этом году мы уже смотрим по приемной кампании - у нас не уменьшается количество иностранных студентов, которые приезжают. У нас свободно ребята, кто хочет продолжить образование за рубежом, работать в России или за рубежом, выезжают», - цитирует ТАСС замглавы Минобрнауки Григория Гурова, выступившего 10 июля на Всероссийском студенческом выпускном.

Чиновник заверил, что если у студентов возникают какие-то сложности при учебе за рубежом, то они решаются в рабочем порядке.

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