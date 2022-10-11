В макушечку чмок: Подольская нежно заключила белокурого сынишку от Преснякова в объятия

Певица Наталья Подольская стала участницей нового сезона «Ледникового периода» на Первом канале. Все свое свободное время, которое раньше доставалось детям, сейчас артистка проводит на тренировках и съемках. Сыновья по маме очень скучают, сама родительница – тоже очень тоскует по ним. И в свой выходной день она буквально не выпускала из рук мальчишек.

Маленький Ваня вообще не отлипал от мамы. Мальчик тихо и послушно сидел на коленках, даже не думая слезать. «Уселся и сидит», - сообщила звезда. Она показала, как выглядит эта идиллия, и сама была не против такого расклада и, прижавшись губами к сладкой макушке, сделала селфи на память.

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Старший Артемий тоже не отставал и при любом удобном случае заключал мамочку в объятия. Певица просто таяла от счастья и проявлений любви своих сыновей.