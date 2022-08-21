«В магазине не покупаю»: Сябитова похвасталась богатым урожаем помидоров в собственном огороде

Телесваха Роза Сябитова обожает свой огород, отдавая ему всю душу и свободное время. В этом году она правда решила сильно не засаживать приусадебный участок, а сделать акцент на самых любимых культурах.
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Теперь у Сябитовой больше растут возле дома цветы и декоративные кусты. А из овощей она предпочла свои любимые помидоры. Свою теплицу ведущая с гордостью показала публике.
«В этом году у меня помидоров много, уже сняла первый урожай, в магазине не покупаю. Либо я научилась выращивать помидоры, либо сами по себе, но растут хорошо!» - поведала Сябитова в своем телеграме.