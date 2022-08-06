«В любом творческом коллективе произошли перемены»: Старовойтов - о разрыве отношений между комиками

По словам Старовойтова, в шоу комики участвуют на территории России. Деньги зарабатывают здесь же. Можно написать политическую шутку, но, скорее всего, в эфир ее не пропустят. Посчитают, что лучше не злить людей.

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Напомним, что Стас Старовойтов - комик, один из «пионеров» российского стендапа. В этом году ему исполнится сорок лет.