«В любом творческом коллективе произошли перемены»: Старовойтов - о разрыве отношений между комиками

Стендап-комик Стас Старовойтов в интервью Ютуб-каналу «Ледоруб» высказался об изменении отношений между комиками за последние месяцы.
«В любом творческом коллективе произошли перемены, разрывы отношений и изменения. В случае с ТНТ у нас нет возможности вырваться с политическим плакатом, месседжем. У нас нет прямого эфира. Зато есть саморедактура, которую считают формой цензуры».
По словам Старовойтова, в шоу комики участвуют на территории России. Деньги зарабатывают здесь же. Можно написать политическую шутку, но, скорее всего, в эфир ее не пропустят. Посчитают, что лучше не злить людей.
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Напомним, что Стас Старовойтов - комик, один из «пионеров» российского стендапа. В этом году ему исполнится сорок лет.