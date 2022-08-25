В лучах солнца: Валя Карнавал подразнила внушительным декольте в облегающем топе

Звезда TikTok и певица Валя Карнавал активно общается с подписчиками в Сети. Сейчас красавица посещает спортзал, где при помощи своего жениха Саши Стоуна занялась моделированием своей фигуры, чтобы блистать на свадьбе, и рассказывает о своих успехах и неудачах.

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По пути в фитнес-клуб Карнавал вышла на связь из своего авто. Девушка в лучах солнечного света ослепила поклонников своей красотой, а зона декольте в соблазнительном облегающем топе и вовсе оказалась ярко освещена, дополнительно привлекая к себе внимание. Фолловеры осыпали любимицу лестными комментариями по поводу фигуры и ее рельефов.