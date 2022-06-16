В Лондоне начался суд над обвиненным в домогательствах Кевином Спейси

16 июня американский актер Кевин Спейси появился в лондонском суде, где началось слушание по обвинениям кинозвезды в домогательствах и сексуальном насилии над мужчинами.

Артиста будут судить по пяти пунктам с тремя пострадавшими. Спейси появился в суде, подтвердил свои данные и адрес проживания в английской столице, а затем был отпущен под залог обратно в США, чтобы иметь возможность видеться с семьей и продолжать работу.

Как передает канал CNN, адвокат звезды заверил суд, что его подопечный «решительно отрицает» все обвинения. Следующее слушание было назначено на 14 июля.

Короткий визит Кевина привлек целую толпу журналистов, через которую актеру пришлось практически продираться, чтобы войти в суд.

Итак, голливудскую звезду обвиняют в двух случаях сексуального насилия над мужчиной в Лондоне в 2005 году; еще в одном случае там же, но с другим потерпевшим в 2008 году; и еще два инцидента с третьим пострадавшим в Глостершире в 2013 году.

Напомним, Спейси получил две премии «Оскар» за роли в фильмах «Подозрительные лица» и «Красота по-американски», а также был художественным руководителем лондонского театра «Олд Вик» с 2003 по 2015 год. В 2017-м на него посыпались обвинения в домогательствах, причем от потерпевших мужского пола. Из-за этого скандала с актером стали разрывать контракты, вырезать его из фильмов и выгонять из проектов. Самый громкий случай — потеря роли в популярном сериале Netflix «Карточный домик».

Добавим, что в 2022 году Кевин начал потихоньку возвращаться в киноиндустрию.

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