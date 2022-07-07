В «Ленкоме» рассказали, что думают о работе директора Марка Варшавера

По мнению труппы, со своими обязанностями Варшавер вполне справляется. Как известно, Марк Варшавер находится в состоянии конфликта с актрисой Александрой Захаровой, дочерью Марка Захарова, покойного художественного руководителя театра. Но, к примеру, Александр Збруев, отдавший «Ленкому» 60 лет, отзывается о работе Варшавера положительно:

«Марк Борисович очень уверенно занимает свой пост и добивается того, чтобы в нашем театре все было на 100–150%, и мы все очень благодарны ему за это», - сообщает издательство «РИА ФАН».

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Кроме того, одобрительно оценивают деятельность Варшавера Александр Лазарев, Сергей Степанченко, Виктор Раков и другие актеры.

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