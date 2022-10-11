В «Ленкоме» произошел громкий скандал между Поргиной и Варшавером

В «Ленкоме» случился очередной скандал с участием вдовы Николая Караченцова Людмилы Поргиной. Позднее она заявила, что из-за ссоры с директором театра Марком Варшавером ей стало плохо – пришлось вызывать скорую. По словам Варшавера, Поргина то и дело «делает гадости» театру.

«Вдруг она подбегает ко мне: «Вы меня в массовку поставили! Вы меня в массовку поставили!». Я был не один, вокруг - люди. Спокойно ответил ей: «Это не массовка, а работа в театре. Вы обязаны ее выполнять за ту зарплату, которую получаете!», - рассказал директор «Ленкома».

Затем последовала громкая ссора.

«Она — специфический человек. Это даже не обсуждается: уже все ясно совершенно. Но я, к сожалению, не могу с ней расстаться, потому что она числится в штате», - с грустью добавил Варшавер.

Он убежден: все беды Поргиной – надуманные.

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«Она тридцать лет не работала, не выходила на сцену, при этом называет себя то народной артисткой, то заслуженной. Жалуется на безденежье. Я хотел ей помочь, дал ей восемь массовок.

Она участвует в 8 спектаклях! Представляете, какая радость для человека, который может выходить на сцену?!

Но ей это не нравится: ей только главные роли подавай, так как она считает себя большой артисткой. Хотя, повторюсь, она 30 с лишним лет не выходила на сцену…», - сказал Марк Борисович в интервью изданию «МК».