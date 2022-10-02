«В квартире было много ценностей»: Алена Кравец заявила, что близкие Бориса Моисеева вынесли все перед дележкой наследства

После смерти Бориса Моисеева стало известно, что все свое имущество он отписал арт-директору Сергею Гороху, который был рядом с ним. Посоветовал это сделать Борису Моисееву Иосиф Кобзон.

Но сейчас выясняется, что у Бориса Моисеева есть родственники, несогласные с такой постановкой вопроса.

Во время церемонии прощания с Борисом Моисеевым на Троекуровском кладбище певица, модель и светская львица Алена Кравец заявила, что на имущество Моисеева положили глаз его родственники.

«Я слышала от охраны, что якобы какие-то родственники там были. В этот момент как раз меня там не было, я за городом живу. Много ценностей в квартире было. Я знаю, что у него были двоюродные братья, но они, соответственно, не в Москве жили», - поделилась Алена Кравец.

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Кстати, никого из родных на прощании с Борисом Моисеевым на Троекуровском кладбище не было. Церемонию специально перенесли на 2 октября, чтобы успели приехать близкие. Но те проигнорировали прощание.

По материалам РИА «ФАН»