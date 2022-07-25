«В кусок галифе впилась ткань»: наряд Бузовой вызвал оторопь у Миро

Ольга Бузова выбрала слишком облегающий костюм на фестиваль, который вскрыл ее недостатки фигуры.
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press 

Ольга Бузова озадачила публику своим нарядом на молодежном фестивале VK Fest, явившись перед публикой в наряде из ткани под тигра с вырезами и со стразами.

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В прорези на одежде у Ольги Бузовой предательски выпукло вылезло тело — то ли не по размеру костюм, то ли просто фасон неудачный. В итоге подписчики обозвали ведущую колбасой «вязанкой».

Блогер Лена Миро тоже нашла несколько ласковых слов для знаменитости.

«В яростном танце Бузова сравнивает себя с тигрицей. Полосатый костюм, стразики, в кусок галифе впилась ткань, провоцируя вывих тазовой кости», — красочно описала ее Миро в своем ЖЖ.

Но в то же время посоветовала тем, кто критикует Ольгу Бузову, задуматься на тем, чем они сами заняты полезным.

Ольга Бузова. Фото: соцсети

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