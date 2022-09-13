В кровать – бух, в бассейн – плюх: Михалкова показала фигуру в манящем халатике и бикини на отдыхе (видео)

Звезда отдыхает в Ялте в роскошном спа-отеле.
Юлия Михалкова.

Юлия Михалкова. Фото: Global Look Press

Юлия Михалкова в последнее время занята общественной деятельностью, курируя проект по очистке берегов российских рек.

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После очередной благотворительной акции знаменитость решила взять паузу и отдохнуть в роскошном пятизвездочном отеле в Ялте.

Юлия Михалкова в своем телеграме показала короткий ролик, который красочно рассказал о ее путешествии. Судя по кадрам, гостиница звезды располагается в живописном месте в горах.

В ролике «экс-пельмешка» красиво прыгает на кровать в банном халатике, потом погружается в бассейн в купальнике и позирует на балконе.

А вы бы хотели так отдохнуть?

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