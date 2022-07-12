«В критическом состоянии»: последние новости об Анастасии Заворотнюк

Известный журналист Алексей Еремин заявил о том, что страдающая от онкологии Анастасия Заворотнюк находится в критическом состоянии и якобы лечение ей перестало помогать.
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«Выписанные врачами препараты перестают действовать. Терапия оказалась неэффективна», — заявил Еремин Solenka.
При этом дочь Заворотнюк Анна все чаще говорит в соцсетях о здоровье мамы. Она подтверждает, что ситуация очень серьезная. Но они верят в победу.
Желаем здоровья любимой актрисе!