В Кремле отреагировали на слова Аллы Пугачевой об иноагенте

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал скандальное заявление Аллы Пугачевой. Примадонна поддержала своего мужа Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом) и попросила Минюст наделить ее тоже этим званием.

«Я не буду комментировать никак эту тему. Я не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю», — заявил он журналистам.

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Алла Пугачева сейчас находится в России. 1 сентября Примадонна отвела детей в школу, а на минувших выходных близнецы отметили день рождения. Юморист Максим Галкин* в столицу России не прилетел, он сейчас находится на гастролях.