В конкурсе красоты «Миссис Вселенная» победила россиянка

В конкурсе красоты «Миссис Вселенная – 2021», который состоялся накануне в Сеуле, победила 36-летняя россиянка Анна Кудрявцева-Сирадзе. Она проживает в Санкт-Петербурге, но на соревновании представляла Грузию, имея грузинские корни.

Другая россиянка — омичка Ирина Рягузова — получила на том же конкурсе титул «Первая вице-миссис Вселенная».

Перед тем, как стать самой красивой «миссис» Анна завоевала такие титулы, как «Миссис Балтия – 2015», «Миссис Ленинградская область – 2015», стала «Второй вице-миссис Земной шар – 2015» и «Красой Европы». Также она входит в ТОП-100 красивых женщин Европы.

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