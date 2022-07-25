В компании двух загорелых красавцев: после расставания с Молочниковым Варнава зажигает в Турции

Недавно Екатерина Варнава рассталась с Александром Молочниковым. Юмористка выставила за дверь чемоданы режиссера, с которым встречалась два года и даже хотела родить ребенка, и улетела в Турцию.

Отпуск Варнава проводит в Аланье, да не одна, а в компании двух загорелых красавцев, снимками с которыми поделилась в своем аккаунте в соцсети.