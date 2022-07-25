В компании двух загорелых красавцев: после расставания с Молочниковым Варнава зажигает в Турции

Недавно Екатерина Варнава рассталась с Александром Молочниковым. Юмористка выставила за дверь чемоданы режиссера, с которым встречалась два года и даже хотела родить ребенка, и улетела в Турцию.
Отпуск Варнава проводит в Аланье, да не одна, а в компании двух загорелых красавцев, снимками с которыми поделилась в своем аккаунте в соцсети.
Екатерина Варнава с двумя красавцами зажигает в Турции. Фото: соцсети
«Умолчу о подробностях, сколько мы с Женей и Димой съели еды, сколько мест посетили, сколько раз застывали с открытым ртом от вида на море и природу, на виллы, на квартиры», -— написала Екатерина.
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Напомним, ранее Варнава уличила Молочникова в измене с молодой актрисой. Кстати, в постановках 30-летнего режиссера 37-летняя артистка все еще играет.