В кого такой беленький? Елизавета Боярская показала редкое фото младшего сына

36-летняя актриса Елизавета Боярская и ее муж Максим Матвеев, несмотря на публичность профессии, стараются вести закрытый образ жизни.

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Артисты крайне редко публикуют в соцсетях личные фотографии. И особенно тщательно охраняют от глаз людей своих сыновей — 10-летнего Андрея и трехлетнего Григория.

Удивительно, но в начале осени Елизавета Боярская решила сделать исключение, опубликовать редкий кадр с младшим Гришей в своем аккаунте. Малыша артистка запечатлела в клинике рядом с любимым врачом, однако лицо малыша все-таки прикрыла текстом.

Ребенок при родителях-брюнетах оказался на удивление светловолосым.