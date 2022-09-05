«В клипах похож на русского, как я на финна»: Солнцев назвал SHAMANа прихвостом и шкурой

По словам Солнцева, россиян откровенно разводят. Шамана он считает аферистом чистой воды, который решил, что пришел его час. «Им все равно, что петь и кому низко кланяться. А Гудков очень тонко подметил одного конкретного лицемера и подсветил его», — заявил Солнцев.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что юморист Александр Гудков выпустил клип-пародию «Я узкий» на песню Шамана «Я русский». Она вызвала широкий резонанс в обществе.