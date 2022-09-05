«В клипах похож на русского, как я на финна»: Солнцев назвал SHAMANа прихвостом и шкурой

Шоумен Рустам Солнцев в «Телеграме» заявил, что хочет немного «повозбуждать ненависть» к «прихвосту по кличке SHAMAN».
«Во все времена в России появлялись эти шкуры, которые за бабло эксплуатируют образ своей некой русскости. Мол, они более русские, чем все остальные. В клипах этот Шаман так же похож на русского, как я на финна».
По словам Солнцева, россиян откровенно разводят. Шамана он считает аферистом чистой воды, который решил, что пришел его час. «Им все равно, что петь и кому низко кланяться. А Гудков очень тонко подметил одного конкретного лицемера и подсветил его», — заявил Солнцев.
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Напомним, что юморист Александр Гудков выпустил клип-пародию «Я узкий» на песню Шамана «Я русский». Она вызвала широкий резонанс в обществе.