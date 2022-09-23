В клетку, макси и другие: Антонова назвала юбки-хиты этой осени

Актриса Наталия Антонова рассказала о юбках, которые стали модными в наступившем сезоне. Среди них есть те, что держатся много лет в разряде хитов, вроде плиссе, а также совсем необычные (например, стеганые).

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«Знаете, я очень люблю юбки и платья! Но часто ношу джинсы и удобный свитер. Иногда устраиваю себе запрет на джинсы, чтобы оставаться женщиной!» - сказала актриса.