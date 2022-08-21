В Киеве хоронят звезду «Сватов»

В воскресенье, 21 августа, в Киеве, в Спасо-Преображенском соборе прощаются с украинской актрисой Русланой Писанкой. Артистка скончалась в Германии еще 19 июля, все это время родственники пытались вывести ее прах на родину.

Ожидается, что останки актрисы захоронят на Байковом кладбище. Писанка скончалась от агрессивной формы онкологии. Ей было всего 56 лет.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, в свое время Руслана Писанка вела программу на НТВ, также за ее плечами роль в популярном сериале «Сваты».