В храме Успения Пресвятой Богородицы появилась икона на помин души Шатунова

Икону Георгия Победоносца подарили почитатели Юрия Шатунова храму Успения Пресвятой Богородицы на Могильцах в Москве, сообщает aif.ru.

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В храме проводят панихиды сразу после смерти Шатунова. Икону небесного покровителя Юрия поклонники музыканта решили приобрести специально для его поминания, поскольку в церкви ее не было.

Люди собрали необходимые средства для ее приобретения всего за четыре дня. Икона обошлась поклонникам в 111 тысяч рублей. Также остались средства на табличку с гравировкой: «Сия икона — вклад о упокоении души​ народного певца России раба Божия Георгия (Юрия Шатунова) от благодарных почитателей его таланта».

Всех желающих приглашают на молебен у иконы Георгия Победоносца 19 августа в храме Успения Пресвятой Богородицы на Могильцах (Большой Власьевский переулок, 2/2).