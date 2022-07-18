«В каждом городе по пять-семь подруг»: почему Шатунова не сразу полюбила теща и родные жены

Музыкант Юрий Шатунов в интервью «Комсомольской правде» в 2009 году перед фестивалем «Легенды ретро ФМ» признавался, что ему не сразу удалось войти в доверие к родным жены Светланы, которые живут в Германии.
«Они были категорически против меня. Якобы у всех артистов в каждом городе есть по пять-семь подруг. С ними они периодически встречаются. Ну и все в этом роде. Я очень долгое время не хотел знакомиться с родственниками и тещей. Я строил свою жизнь. Не хотел, чтобы влияние со стороны имело доминирующую позицию в моей семье».
Как отмечал Шатунов, после знакомства с тещей все встало на свои места. «Я не особо старался понравиться. Просто вел себя естественно. Не играл никого и не строил из себя артиста и суперзвезду. Все гладко и хорошо прошло», - рассказывал Юрий Шатунов.
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Напомним, что музыкант Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Он похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.