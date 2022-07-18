«В каждом городе по пять-семь подруг»: почему Шатунова не сразу полюбила теща и родные жены

Как отмечал Шатунов, после знакомства с тещей все встало на свои места. «Я не особо старался понравиться. Просто вел себя естественно. Не играл никого и не строил из себя артиста и суперзвезду. Все гладко и хорошо прошло», - рассказывал Юрий Шатунов.

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Напомним, что музыкант Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Он похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.