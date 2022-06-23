«В карете скорой помощи сердце Юры остановилось»: менеджер Шатунова подтвердил его смерть

Ранее в СМИ появилась информация о том, что лидер группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер в результате острой сердечной недостаточности.

Причиной смерти стал обширный инфаркт. Артист не был в наркотическом или алкогольном опьянении. Музыканту на момент смерти было всего 48 лет.

Шатунов вызвал скорую вчера, 22 июня, примерно в 11 вечера. Певец пожаловался докторам на проблемы с сердцем. Врачи диагностировали острый трансмуральный инфаркт миокарда. Спасти лидера группы «Ласковый май» медикам не удалось.

«Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось», — сказал менеджер Юрия Шатунова Teleprogramma.pro.

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