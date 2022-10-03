«В каких-то изношенных капронках с протертыми коленками»: Арзамасова без макияжа щегольнула в пуховике-одеяле

Лиза Арзамасова удивила поклонников неопрятным аутфитом. Актриса из ситкома «Папины дочки» примерила ультрамодный пуховик-одеяло, укутавшись в него словно в спальный мешок. При этом фанаты обратили внимание на то, что жена хореографа Ильи Авербуха натянула изношенные капроновые колготки с протертыми коленками. Такая бережливость поразила поклонников «папиной дочки» Галины Сергеевны. А может быть актриса просто выбрала колготы на размер меньше, поэтому они так облегали ее стройные ножки, просвечивая коленки.

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