В кадре только низ: мокрая Клава Кока запечатлела себя в розовых стрингах

Звезда сцены Клава Кока улетела в Турцию. Здесь у нее большие гастроли по курортной части страны, и каждый день звезда размещается в разных отелях – утром отдыхать, вечером работать.

Поэтому в ее микроблогах много фотографий с пляжа. На этот раз сил Коки хватило, чтобы сфотографировать половину себя, причем, только нижнюю. Лежа на шезлонге, красотка запечатлела себя после моря, мокрую и загорелую, в розовых стрингах от бикини.

«Я плюс солнце равно любовь», - вывела равенство красотка.

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