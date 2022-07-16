«В Израиле тоже не сможет смотреть на улыбающиеся лица?»: коллега покинувшего Россию Анатолия Белого обвинил его в пошлом фарсе

На днях стало известно, что актер Анатолий Белый еще 29 июня уволился из МХТ имени Чехова, а затем и уехал из России.

В последний раз Анатолия Белого видели в театре 30 июня. Он посетил банкет, посвященный закрытию сезона.

Коллеги Белого рассказывают, что в последнее время он был очень замкнутым. Приходя в театр, сразу шел в свою гримерку, никого туда не пускал и признавался, что не может радоваться жизни и видеть улыбающихся людей.

По некоторым данным, Анатолий Белый вместе с семьей уехал в Израиль. Коллеги артиста считают его поступок далеким от искренности.

Один из пожилых актеров МХТ имени Чехова обвинил Анатолия Белого в пошлом фарсе.