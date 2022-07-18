В индийском стиле: певица Валерия в сари, Пригожин в шервани отметились на праздничной вечеринке

Певица Валерия поделилась в микроблоге снимком, на котором предстала в необычном образе. Звезда облачилась в наряд индийской женщины — сари розового оттенка.

Под стать супруге нарядился и продюсер Иосиф Пригожин. На нем были шервани с чуридарами (зауженными штанами).

В этих необычных облачениях звездные супруги отметились на вечеринке в индийском стиле в гостях у фотографа, редактора и переводчика Екатерины Рождественской. 17 июля ей исполнилось 65 лет.