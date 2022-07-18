В индийском стиле: певица Валерия в сари, Пригожин в шервани отметились на праздничной вечеринке

Певица Валерия поделилась в микроблоге снимком, на котором предстала в необычном образе. Звезда облачилась в наряд индийской женщины — сари розового оттенка.
Под стать супруге нарядился и продюсер Иосиф Пригожин. На нем были шервани с чуридарами (зауженными штанами).
В этих необычных облачениях звездные супруги отметились на вечеринке в индийском стиле в гостях у фотографа, редактора и переводчика Екатерины Рождественской. 17 июля ей исполнилось 65 лет.
Валерия и Иосиф Пригожин с Екатериной Рождественской. Фото: соцсети
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«Праздник был в индийском духе. Надо было соответствовать: приобрели то, что возможно было достать в Москве. Каждый из гостей постарался. Тон всему, конечно, был задан именинницей. Веранда и шатры были убраны в соответствующем стиле, звучала индийская музыка. А какая вкусная национальная еда, приготовленная дома! Но самое главное — это душевное тепло, которое мы все всегда ощущаем рядом с этим прекрасным человеком. Любимая наша, умница, красавица, талантливая, умеющая все делать своими золотыми руками, даже завязывать сари», — поделилась Валерия под снимком.