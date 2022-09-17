В Грузии отменяют концерты Максима Галкина*

В Грузии отменяют концерты сбежавшего из России Максима Галкина (признан в РФ иноагентом). Раскритиковавший родину юморист сейчас пытается заработать деньги за границей, но все идет не так гладко, как ему хотелось бы.

Причина - ремонт, начавшийся в Тбилисском дворце спорта, где были запланировано выступление мужа Алла Пугачевой. Ранее в этом учреждении отменили концерты Валерия Меладзе и Андрея Макаревича (признан в РФ иноагентом).

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Напомним, Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов. В своих выступлениях шоумен часто высмеивает россиян, за что его осуждают на Родине.