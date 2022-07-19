В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете показов в кино фильмов с нетрадиционной любовью

В Госдуму РФ внесен законопроект, расширяющий запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Он предусматривает, что фильмы, в которых имеются отрицание семейных ценностей и демонстрация ЛГБТ-тематики, не будут получать прокатное удостоверение в России.

Обозреватель «Коммерсанта» Валерия Лебедева предположила, что на российский кинопрокат принятие данного закона не сильно повлияет, ведь на фоне санкций большие экраны страны и так начали показывать, в основном, отечественное кино. Да и после того, как в прошлом году фильм «Искушение» Пола Верховена так и не получил удостоверения, прокатчики уже не рисковали покупать права на спорные иностранные картины.