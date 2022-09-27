В Госдуме поддержали желание Тимати поехать в Донбасс

Популярный рэпер Тимати на днях написал в соцсетях, что он готов поехать в Донбасс, если ему пришлют повестку из военкомата. Пока же артиста никто не призвал на фронт.

Депутат Государственной думы Сергей Колунов, в свою очередь, считает, что звездам следовало бы поехать в горячие точки для того, чтобы поддержать наших ребят.

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