В Госдуме ответили Марии Машковой, пославшей на четыре буквы отца

На прошлой неделе дочь известного актера Владимира Машкова Мария обрушилась с критикой на отца из-за его патриотической позиции и послала его на четыре буквы. Артист предпочитает не комментировать ситуацию, понятно, что ему очень больно.
Депутат Госдумы Роман Худяков не смог пройти мимо ситуации. Он раскритиковал поведение актрисы.
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«Кого ты победишь, Маша?! Отца, который сегодня видит, что Россия выстоит, если мы будем едины?! Сильную грусть у меня сегодня вызывают разделенные семьи. Мария прилетает в Россию на съемки, но отца при этом видеть не хочет. И это наша общая боль» — написал депутат в соцсетях.