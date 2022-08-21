В Госдуме ответили Марии Машковой, пославшей на четыре буквы отца

На прошлой неделе дочь известного актера Владимира Машкова Мария обрушилась с критикой на отца из-за его патриотической позиции и послала его на четыре буквы. Артист предпочитает не комментировать ситуацию, понятно, что ему очень больно.

Депутат Госдумы Роман Худяков не смог пройти мимо ситуации. Он раскритиковал поведение актрисы.

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