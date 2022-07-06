В Госдуме одобрили создание обязательного российского магазина приложений

5 июля Госдума РФ поддержала во втором чтении поправку о создании российского магазина мобильных приложений. То есть появится отечественный аналог Google Play и App Store, который будет обязательно устанавливаться на продаваемые в России смартфоны.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн пояснил журналистам, что упомянутая поправка была включена в законопроект об усилении защиты персональных данных россиян, чтобы ускорить ее рассмотрение. Об этом сообщает ТАСС.

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Добавим, что подобные магазины приложений уже существуют. Они носят названия RuMarket, NashStore и RuStore. Импортозамещение продолжается.

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