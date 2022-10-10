В Госдуме объяснили, почему Пугачева недостойна звания народной артистки

После скандального поступка депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что звезду следует лишить звания Народной артистки. И в программе «Культуправление» на YouTube прокомментировал свое намерение добиться цели.

«Она взяла и перечеркнула все, что было. Одной фразой, по сути, все уничтожила. Поэтому какая она народная артистка? Никакая. Алла Борисовна должна быть лишена этих званий. Ее прошлое было достойно этого звания, а от нынешнего она отказалась сама. Бывшая народная артистка. Я попытаюсь это инициировать. Нужно это официально документально оформить», - заявил Милонов.