В городе включили сирены: Сочи затопило из-за реки, которая вышла из берегов

А теперь не повезло отдыхающим в Сочи. Река Восточный Дагомыс вышла из своих берегов, так как в том районе шли проливные дожди. Улицы Сочи затопило. В некоторых местах курортного города уровень воды поднимается выше автомобилей. Отдыхающие раздосадованы случившимся, а некоторые поспешили покинуть курортный город.

Примечательно, что в городе включили сирены. Кроме этого, потопы начались на Кубани. Здесь затоплены десятки частных домов, пишут Telegram-каналы.

Синоптики вновь обещают дожди на этой неделе в Сочи. Осадки пройдут с понедельника по четверг, причем наиболее интенсивными ливни будут 11 июля, когда на курорте ожидается выпадение до 30 мм осадков.

Лишь в пятницу, 15 июля, синоптики обещают, что выйдет солнце. Однако с неба вновь с большой вероятностью может полить к вечеру субботы. Температура там будет стоять около 24 градусов тепла, пишет SochiNews.

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Напомним, что недавно пенсионерам назначили дополнительные выплаты. При этом услуги ЖКХ снова подорожали.

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