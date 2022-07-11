В городе включили сирены: Сочи затопило из-за реки, которая вышла из берегов

Еще недавно в Москве стояла настоящая жара. На некоторых станциях метро раздавали бутылки с водой. А теперь столицу накрывают ливни и грозы с градом.
Недавно город накрыл ураган, из-за чего были повреждены не только деревья, но и автомобили, а многие жители столицы не могли добраться домой, так как подтопило метро.
А теперь не повезло отдыхающим в Сочи. Река Восточный Дагомыс вышла из своих берегов, так как в том районе шли проливные дожди. Улицы Сочи затопило. В некоторых местах курортного города уровень воды поднимается выше автомобилей. Отдыхающие раздосадованы случившимся, а некоторые поспешили покинуть курортный город.
Примечательно, что в городе включили сирены. Кроме этого, потопы начались на Кубани. Здесь затоплены десятки частных домов, пишут Telegram-каналы.
Синоптики вновь обещают дожди на этой неделе в Сочи. Осадки пройдут с понедельника по четверг, причем наиболее интенсивными ливни будут 11 июля, когда на курорте ожидается выпадение до 30 мм осадков.
Лишь в пятницу, 15 июля, синоптики обещают, что выйдет солнце. Однако с неба вновь с большой вероятностью может полить к вечеру субботы. Температура там будет стоять около 24 градусов тепла, пишет SochiNews.
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Напомним, что недавно пенсионерам назначили дополнительные выплаты. При этом услуги ЖКХ снова подорожали.