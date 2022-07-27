В городе любви: Литвинова после нежного снимка с Земфирой предъявила свадебное платье

Рената Литвинова будоражит умы поклонников из города любви — Парижа. Сюда она, напомним, прилетела в сопровождении своей подруги Земфиры.

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Недавно артистка запечатлелась с ней на нежном снимке. Певица прижалась к приятельнице носиком, впечатлив этим поступком фанатов.

А теперь Рената Литвинова и вовсе обескуражила. В своем телеграме знаменитость выставила фото свадебного платья, намекнув на предстоящую свадьбу.

«Платье мечты, вообще-то оно свадебное. Так что… вот так», — написала Литвинова.

В настоящий момент фолловеры гадают, кто является избранником звезды, есть также предположения, что замуж выходит не Рената, а ее дочь Ульяна.