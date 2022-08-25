В голливудском стиле: Зепюр Брутян щегольнула в платье-бюстье с корсетом на свадебном банкете с Павлом Прилучным

Павел Прилучный уже много лет строит карьеру в киноиндустрии. Он не скрывает, что славу ему принес сериал «Мажор». Однако актер уже снялся в более 50 картинах и попробовал силы в качестве режиссера.
Сердце звезды было занято, так как он был в браке с Агатой Муцениеце. А после развода он о личной жизни долго умалчивал.
В этом году Прилучный стал появляться на публике с Зепюр Брутян. С коллегой по сериалу «В клетке» он оказался очень обходительным.
А когда они вместе снялись в новом проекте на Маврикии, а потом отдохнули в Турции, выяснилось, что актер расписался с ней в ЗАГСе. Более того, недавно пара тайно обвенчалась в храме.
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25 августа Прилучный закатил торжество в Подмосковье, хотя ходили слухи, что свадьба пройдет в Армении, на родине невесты. Собралось множество гостей. У водоема актер не только пустил слезу, увидев Брутян в пышном белом платье ос шлейфом, но и обменялся с ней клятвами на публике. А потом состоялся банкет.
Первый танец молодожены исполнили под песню Мота. Брутян грациозно двигалась, хотя ее наряд весил довольно много килограммов. Прилучный был с ней обходительным и не переставал восхищаться своей избранницей. А среди гостей отметил Стас Михайло с женой, а также другие именитые персоны. Все поздравляли влюбленных.
Для второй части праздника невеста приготовила еще один образ. Она вышла к гостям в платье-бюстье макси с прозрачным мерцающим корсетом. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру.
Зепюр также надела туфли-лодочки белого цвета. Ее прическу украшала диадема. Прилучный наклонил ее, чтобы поцеловать, как в голливудских фильмах. Примечательно, что торжество обошлось артисту в приличную сумму. По словам Павла, он не планировал жениться, но Брутян его так очаровала, что он готов был взять ее в жены в первый же день знакомства.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети