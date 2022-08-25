В голливудском стиле: Зепюр Брутян щегольнула в платье-бюстье с корсетом на свадебном банкете с Павлом Прилучным

Павел Прилучный уже много лет строит карьеру в киноиндустрии. Он не скрывает, что славу ему принес сериал «Мажор». Однако актер уже снялся в более 50 картинах и попробовал силы в качестве режиссера.

Сердце звезды было занято, так как он был в браке с Агатой Муцениеце. А после развода он о личной жизни долго умалчивал.