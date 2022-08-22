В глаза смотреть невозможно: Пересильд свела мужчин с ума дерзким декольте почти до талии

И хотя многие дамы явились на фестиваль в вечерних нарядах, обнажая роскошные плечи и тонкие ключицы, конкурировать с Юлией Пересильд было сложно.

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Артистка примерила платье с декольте, которое доходило практически до талии, смотреть ей в глаза было фактически невозможно.

Источник: КП-Калининград.