В глаза смотреть невозможно: Пересильд свела мужчин с ума дерзким декольте почти до талии

Юлия Пересильд щегольнула роскошными формами на фестивале короткометражного кино «Короче» в Калининграде. Наряду с первыми красавицами отечественного кинематографа, Елизаветой Боярской и Катериной Шпицей, она украсила красную дорожку мероприятия.
Юлия Пересильд. Фото: пресс-служба фестиваля «Короче» / КП-Калининград
И хотя многие дамы явились на фестиваль в вечерних нарядах, обнажая роскошные плечи и тонкие ключицы, конкурировать с Юлией Пересильд было сложно.
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Артистка примерила платье с декольте, которое доходило практически до талии, смотреть ей в глаза было фактически невозможно.
Источник: КП-Калининград.